Власти Перу эвакуируют туристов из-за схода селя в районе Мачу-Пикчу

ГАВАНА, 23 января. /ТАСС/. Руководство муниципалитета Мачу-Пикчу-Пуэбло в Перу проводит эвакуацию туристов и местных жителей из-за схода селевого потока, в результате которого один человек пропал без вести и несколько получили травмы. Об этом в воскресенье сообщило агентство Andina.

По его данным, более 850 туристов уже эвакуированы в безопасные районы. Спасатели расчищают от мусора и обломков зону бедствия. Власти региона проводят работы по укреплению мостов. Руины древней столицы инков Мачу-Пикчу не пострадали.

Мачу-Пикчу открыт в 1911 году ученым Йельского университета (США) Хайрамом Бингемом. В ходе раскопок, проведенных под его руководством, удалось обнаружить построенные на горном склоне сотни каменных зданий и множество других сооружений - лестницы, переходы, пещеры. Все это было частью хорошо защищенной крепости, о происхождении которой споры продолжаются и по сей день. В 1983 году этот уникальный памятник древней архитектуры объявлен ЮНЕСКО культурным достоянием человечества.