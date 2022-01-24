По делу о шпионаже депутата Сейма Латвии задержаны экс-сотрудники служб безопасности

РИГА, 24 января. /ТАСС/. Фигурантами в деле обвиняемого в шпионаже в пользу России депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса являются бывшие сотрудники служб безопасности. Об этом в воскресенье вечером сообщило Латвийское телевидение.

По его данным, среди задержанных по делу Адамсонса - гражданин России Геннадий Силонов, который работал в КГБ Латвийской ССР. Он до сих пор находится под стражей и свою вину не признает. Как указала телеканалу его адвокат Имма Янсоне, согласно материалам дела, Силонов обвиняется в том, что планировал предоставить информацию, а не непосредственно передавал. "Грубо нарушаются права клиента на защиту, так как с конца октября он не имеет доступа к конфиденциальным встречам с адвокатами и нет возможности работать с материалами дела и полноценно подготовиться к судебному разбирательству", - отметила она.

Сам Адамсонс также заявил телеканалу, что отрицает свою вину. "Естественно, я не признаю вину, это ерунда", - заявил политик.

Из общего расследования по делу Адамсонса отдельное уголовное дело возбуждено в отношении еще двух лиц. Одним из задержанных является бывший сотрудник КГБ Андрис Страутманис, который во времена уже независимой Латвии работал в Полиции безопасности республики (ныне Служба государственной безопасности). В свою очередь четвертым задержанным является еще один бывший сотрудник Полиции безопасности Артурс Шмаукстелис, который оставил службу десять лет назад и до августа прошлого года работал в муниципальной полиции города Адажи.

Дело Адамсонса

Сейм Латвии 9 декабря прошлого года дал согласие на начало уголовного преследования по просьбе Генпрокуратуры в отношении Адамсонса, который был задержан в июне Службой государственной безопасности по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Парламент 10 июня лишил Адамсонса неприкосновенности. Суд Видземского предместья Риги после этого несколько раз оставлял депутата под арестом, под которым он находился с 11 июня. Депутат вышел на свободу 5 января этого года под залог в размере €30 тыс.

Прокуратура Латвии запретила Адамсонсу исполнять обязанности парламентария 12 января и ввела другие меры пресечения - обязанность уведомлять о смене места жительства, запрет приближаться к определенному лицу и покидать территорию Латвии без разрешения. Запрет на выполнение депутатских обязанностей установлен на период расследования и судебного разбирательства по уголовному делу.

Как сообщило ранее со ссылкой на прокуратуру агентство LETA, по делу Адамсонса также проходит гражданин России: ему инкриминируется незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью передачи ее другому государству. В отношении еще двух лиц Службой государственной безопасности возбуждено отдельное уголовное дело.