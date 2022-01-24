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Анонимное сообщение с угрозами поступило в семь образовательных учреждений на Сахалине

Людей эвакуировали из зданий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании пяти школ и двух детских садов в городе Корсакове на юге Сахалина в понедельник поступило в оперативные службы. Люди эвакуированы, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии муниципалитета.

"Поступило сообщение о минировании. Дети и взрослые эвакуированы. Специалисты проводят осмотр зданий", - рассказали в администрации города.

Каждый день с 17 января на Сахалине в оперативные службы поступали сообщения о минировании школ, детских садов, университета, детской больницы и мэрии областного центра. Время от времени сообщения касались школ и детсадов Корсакова. Следователи организовали проверку. На прошлой неделе в Южно-Сахалинске школьников эвакуировать не приходилось, так как они находились на дистанционном обучении из-за расчистки дорожной сети от снега, с 24 января они вышли на очное обучение.

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РоссияСахалинская область
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