На Сахалине возбудили уголовное дело по факту контрабанды денежных средств

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Сахалинская таможня возбудила уголовное дело в отношении одного из членов экипажа рыбопромыслового судна за незаконную контрабанду наличных денежных средств в крупном размере. У мужчины обнаружили $40 тыс. (более 3 млн рублей), сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе таможни.

"Сахалинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в крупном размере (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ) в отношении одного из членов экипажа. Валюта изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни", - рассказали в пресс-службе.

По информации таможенников, незадекларированные денежные средства были обнаружены на рыбопромысловом судне в Невельске. Оно прибыло из исключительной экономической зоны. Деньги находились в одной из кают в металлическом сейфе. При этом в генеральной декларации, предоставленной таможне, валюта и валютные ценности не указаны.