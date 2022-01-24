ABC: мужчина в Австралии сознался в резонансном похищении четырехлетней девочки

СИДНЕЙ, 24 января. /ТАСС/. Австралиец Теренс Дарелл Келли в понедельник признал себя виновным в похищении четырехлетней Клео Смит и незаконном лишении ее свободы в течение 18 дней. Как сообщила вещательная корпорация ABC, 36-летний похититель обратился к суду по видеосвязи из тюремной камеры в Перте.

После признания муниципальный суд города Карнарвон назначил очередное заседание по делу на март, оставив обвиняемого под стражей. Келли не раскрыл мотивов своего преступления и не просил об освобождении под залог.

Девочка пропала из палатки своих родителей 16 октября 2021 года в лагере, расположенном недалеко от Карнарвона (находится в 890 км к югу от Перта). Для поиска ребенка полиция штата Западная Австралия привлекла сотни добровольцев, сотрудников экстренных служб, военнослужащих и рейнджеров поисково-спасательных организаций. После недели безрезультатных поисков правительство штата предложило награду в 1 млн австралийских долларов ($745 тыс.) за любую информацию, которая поможет найти ребенка или поймать его похитителя.

Следственная группа, в состав которой входили 140 сотрудников полиции и спецслужб, проанализировала записи всех камер уличного наблюдения в районе исчезновения Смит, а также данные видеорегистраторов, мобильных телефонов и показания свидетелей. 3 ноября прошлого года полиция во время обыска в одном из домов Карнарвона обнаружила девочку живой и здоровой. В доме также находился Келли, которому были предъявлены обвинения в ряде преступлений, связанных с похищением лица младше 16 лет.