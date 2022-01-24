При пожаре в частном доме в Тюменской области погибли два человека

ТЮМЕНЬ, 24 января. /ТАСС/. В результате пожара, который произошел в частном доме в деревне Большеудалово Тюменской области, погибли два человека. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Тюменской области.

"24 января в 01:02 поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме размером семь на девять метров по адресу: Ишимский муниципальный район, деревня Большеудалово, улица Заречная. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение дома по всей площади. Пожарным удалось оперативно локализовать распространение огня. В ходе проведения ликвидационных работ были обнаружены тела двух погибших - мужчин 1966 года рождения и 1959 года рождения, их личности установлены", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, на месте пожара работали 20 сотрудников, было задействовано шесть единиц техники экстренных служб, в том числе от МЧС России 12 человек и три единицы техники. Одной из вероятных причин пожара специалисты считают неосторожность при курении.