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На Камчатке начали проверку из-за нападения бродячих собак на ребенка

Отец несовершеннолетнего рассказал, что у одного животного на ухе был чип

ТАСС, 24 января. Следователи на Камчатке начали проверку по факту нападения бездомных собак на ребенка в Вилючинске. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств нападения бесхозных собак на ребенка в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа", - говорится в сообщении.

В одном из пабликов в социальных сетях накануне разместили видео, на котором была запечатлена убегающая от плачущего малолетнего мальчика стая собак. Инцидент, по предварительным данным, произошел в воскресенье днем в районе улицы Крашенинникова микрорайона Рыбачий Вилючинского городского округа, где на восьмилетнего мальчика напала стая бесхозных собак, которую смог отогнать подоспевший очевидец.

Медицинская помощь ребенку не потребовалась, на ноге у мальчика имеется синяк. Отец ребенка пояснил, что у одного животного на ухе был чип.

Следователи оценят действия должностных лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.

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