Один человек погиб в ДТП в Новой Москве

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Две иномарки столкнулись на повороте в Новой Москве, в результате женщина - пассажир внедорожника Nissan погибла, водитель пострадал. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan X-Trail, осуществляя поворот налево, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mazda CX-9. В результате столкновения женщина - пассажир автомобиля Nissan от полученных травм скончалась, водитель этой же автомашины с травмами доставлен в больницу", - сказали в пресс-службе, добавив, что, предварительно, в автомобиле Mazda никто не пострадал.

В ГИБДД отметили, что ДТП произошло на пересечении Варшавского шоссе и Московского малого кольца (А-107). На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.