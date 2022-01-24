Рассмотрение апелляции по делу отца экс-главы ФБК Жданова назначено на 17 февраля

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Нарьян-Марского городского суда отцу экс-главы ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова Юрию Жданову назначено на 17 февраля в Ненецком окружном суде, указано в картотеке окружного суда.

"Дата - 17 февраля, время - 10:00 мск", - говорится в карточке дела Жданова.

Как уточнили ТАСС в окружном суде, участие Юрия Жданова планируется по видео-конференц-связи.

19 декабря 2021 года Нарьян-Марским городским судом Жданов был приговорен к трем годам лишения свободы условно за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Приговор не вступил в законную силу, на период апелляционного обжалования ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Жданов не мог покидать место жительства, расположенное в поселке Искателей НАО.

Нарушив условия меры пресечения в виде подписки о невыезде до конца срока обжалования, Жданов уехал из НАО в Нижегородскую область, где был задержан. Он помещен под стражу на весь период апелляционного обжалования приговора.