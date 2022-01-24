В Крыму СК возбудил дело по факту убийства восьмилетней девочки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении стоящей на учете у психиатра женщины, подозреваемой в убийстве своей восьмилетней дочери в поселке Новый Свет под Судаком, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

В соцсетях ранее распространилась информация, что женщина на глазах очевидцев столкнула ребенка с четвертого этажа.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении матери девочки. По предварительной информации, мать находится на учете у врача по психическому заболеванию", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе прокуратуры Крыма добавили, что прокурор республики Олег Камшилов взял на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ. "Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал заместитель прокурора Судака Александр Домбровский. В настоящее время прокуратурой республики организована проверка исполнения уполномоченными органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Арест подозреваемой

В пресс-службе Судакского городского суда сообщили, что до 23 марта текущего года включительно суд заключил под стражу 44-летнюю жительницу поселка Новый Свет.

"В ходе предварительного следствия установлено, что 22 января 2022 года в одной из квартир, расположенных в крымском поселке Новый Свет, произошел словесный конфликт между матерью и дочерью. Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения. Враждебность матери по отношению к своему малолетнему ребенку достигла критической отметки, после которой возник внезапный преступный умысел, направленный на убийство дочери, и, в целях его реализации, мать в период времени с 16 часов 50 минут по 17 часов 10 минут выбросила дочь из кухонного окна квартиры, расположенной на 4-м этаже дома. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что "в ходе допроса в качестве подозреваемой крымчанка признала свою причастность к совершению преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, и дала изобличающие ее показания".