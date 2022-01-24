В Афинах городской транспорт не вышел на 104 маршрута из-за снега

АФИНЫ, 24 января. /ТАСС/. Автобусы и троллейбусы в Афинах и столичной области Аттика не вышли в понедельник на 104 маршрута из-за обильного снегопада, из-за которого на дорогах возникли огромные пробки. Об этом сообщил городской транспортный портал Athenstransport.com.

По его данным, в настоящее время все автобусы и троллейбусы в Афинах, которые ранее вышли на маршруты, отозваны в автопарки. Трамваи еще ходят на отдельных участках линий.

Метро прекратило движение от центра Афин до Афинского международного аэропорта, поезда следуют до станции "Дукиссис Плакентиас", после чего пассажиры пересаживаются на электричку или автобусы.

Как сообщается, в Афинском международном аэропорту отмечаются некоторые задержки рейсов, вызванные тем, что работникам необходимо регулярно очищать от снега взлетно-посадочную полосу и проводить противообледенительную обработку самолетов. В основном отменены внутренние рейсы, в частности с островов Миконос, Парос, Закинтос, Санторин, а также из Салоник.

По сообщению телеканалов, километровые пробки возникли на автомагистрали "Аттики одос", ведущей из центра города в аэропорт. Пожарная служба, выполняющая в Греции роль спасателей, распорядилась ограничить въезд на эту платную автомагистраль.

Полиция призвала граждан не совершать поездок на личном автотранспорте без надобности. Госслужащих, не задействованных в ликвидации последствий стихии, отпустили в понедельник с 12:00 по местному времени (13:00 мск) домой. Официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому не исключил в понедельник на брифинге, что в случае ухудшения ситуации с непогодой во вторник может быть объявлен нерабочий день.