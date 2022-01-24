Жительница Подмосковья заказала для сына живого медведя

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полиция начала проверку после того, как женщина заказала для сына живого медведя, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Видео с медведем на поводке в квартире опубликовано в соцсетях.

"В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило заявление о том, что жительнице одного из домов по ул. Рождественской привезли в квартиру медведя, которого она заказала в неизвестной организации для своего малолетнего сына", - говорится в сообщении.

Полиция начала доследственную проверку.