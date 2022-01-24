Бывший глава Минераловодского округа на Ставрополье подозревается в превышении полномочий

ПЯТИГОРСК, 24 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Минераловодского городского округа, который подозревается в превышении должностных полномочий, принесших ущерб государству почти в 200 млн рублей. Об этом в сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ,

"По материалам проверки прокуратуры Ставропольского края возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы Минераловодского городского округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший чиновник в декабре 2020 года заключил соглашение с заместителем министра и строительства и архитектуры края о предоставлении из бюджета края бюджету округа субсидии для приобретения объектов недвижимости для размещения дошкольных образовательных организаций в размере более 192,6 млн рублей. Для этого был заключен контракт на приобретение в муниципальную собственность детского сада за более 194,5 млн рублей, не соответствующего нормативным требованиям строительства в сейсмических районах. В результате в муниципальную собственность фактически на бесконкурсной основе был приобретен объект недвижимого имущества 1983 года постройки по цене нового.

"Бывший глава Минераловодского городского округа, обладая достоверной информацией о несоответствии приобретаемого в муниципальную собственность объекта недвижимости установленным требованиям, не проконтролировал соблюдение условий соглашения. В результате его действий бюджету РФ причинен ущерб в более 194,5 млн рублей. Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 12 января глава Минераловодского округа Ставропольского края Сергей Перцев ушел со своего поста из-за ухудшения состояния здоровья. В 2014 году Перцев был назначен на должность заместителя главы администрации города Минеральные Воды, а в 2015-м избран депутатами главой Минераловодского городского округа.