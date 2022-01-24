Свыше 15 тыс. человек в Краснодарском крае и Адыгее остаются без электроснабжения

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Более 15 тыс. жителей Краснодарского края и Адыгеи остаются без электроснабжения из-за аварий на сетях, которые произошли на фоне непогоды, говорится в распространенном в понедельник сообщении Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что без электричества оставались свыше 33 тыс. жителей Краснодарского края и Адыгеи.

"Энергетики продолжают восстановительные работы в Краснодарском крае и Республике Адыгея, где происходят отключения в электросетях из-за непогоды. Без электроснабжения остаются более 15 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за непогоды в некоторых муниципалитетах края зафиксированы локальные отключения электроэнергии.

В 34 городах и районах Краснодарского края в субботу в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности.