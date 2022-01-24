Россиянин Клюшин останется под стражей в США до рассмотрения дела по существу

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Обвиняемый в США в киберпреступлениях россиянин Владислав Клюшин до рассмотрения дела по существу будет находиться в исправительном учреждении отдельно от других лиц, ожидающих вынесения приговора, отбывающих наказание или находящихся под следствием, насколько это возможно на практике. Соответствующий приказ подписала в понедельник ведущая процесс в Бостоне (штат Массачусетс) судья Мариан Боулер. Он опубликован в базе данных судебных документов.

В пояснительной части решения судья указывает, что обвиняемый не имеет никаких связей с США и никаких мотивов, чтобы остаться в стране. Боулер не согласилась принять в качестве обеспечения залога имущество Клюшина в Лондоне на $2,5 млн, указав, что передача его американским властям в случае побега Клюшина повлечет длительный и сложный судебный процесс.

Боулер еще на первичном заседании по делу Клюшина 5 января заявила, что не может освободить его под залог. Нынешний приказ окончательно оформляет это решения, объясняя мотивы действий судьи.

Сроки начала рассмотрения дела россиянина по существу в судебных документах не указаны.

Дело Клюшина

Клюшин был задержан 21 марта в аэропорту швейцарского города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт. Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако россиянин обжаловал это решение сначала в Федеральном уголовном суде Швейцарии, а затем в Федеральном суде. В августе Федеральное управление юстиции Швейцарии ответило отказом на просьбу России об экстрадиции Клюшина. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в Швейцарии. 18 декабря Клюшин был экстрадирован в США.

Россиянина обвиняют в США в причастности к хакерским атакам на американские компании, а также в проведении финансовых операций на основе конфиденциальной информации, которая якобы ранее была похищена.