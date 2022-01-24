В Ленобласти ищут ребенка, который провалился под лед

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Ребенок провалился под лед в акватории Невы во Всеволожском районе в понедельник, в настоящий момент идут его поиски. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

"В 18:40 в ЦУКС Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о том, что в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе на акватории реки Нева провалился под лед ребенок. Незамедлительно к месту были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения, которые сразу приступили к поисковым работам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поиск ребенка продолжается, на месте работают 37 человек и 13 единиц техники.

Как сообщила пресс-служба Всеволожской городской прокуратуры, предположительно, ребенок провалился под лед в районе 12 часов. На место происшествия выезжали правоохранительные органы района. Будет дана оценка эффективности деятельности аварийно-спасательных служб, а также исполнению родителями своих обязанностей.