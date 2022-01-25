Неизвестные опять сообщили о минировании аэропорта и школ на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения о минировании здания аэропорта Южно-Сахалинска, нескольких школ областного центра и города Корсакова на юге Сахалина во вторник утром вновь поступили в оперативные службы. Об этом говорится в заявлениях пресс-служб воздушной гавани и муниципалитетов.

"Из отдела полиции аэропорта нам поступило сообщение о минировании. Информация поступила из другого субъекта федерации. Работают кинологи", - рассказали в пресс-службе аэропорта и добавили, что рейсы выполняются в обычном режиме, эвакуация людей не проводилась.

Как сообщили журналистам в мэрии областного центра, информация о минировании также поступила в три школы и одну гимназию Южно-Сахалинска. В пресс-службе администрации Корсакова рассказали о шести "заминированных" школах города. Везде провели эвакуацию, на местах работают спецслужбы.

Каждый день с 17 января на Сахалине в оперативные службы поступают сообщения о минировании школ, детских садов, университета, детской больницы и мэрии областного центра. Время от времени сообщения касались школ и детсадов Корсакова. Следователи организовали проверку. На прошлой неделе в Южно-Сахалинске школьников эвакуировать не приходилось, так как они находились на дистанционном обучении из-за расчистки дорожной сети от снега, но с 24 января они вышли на очное обучение.