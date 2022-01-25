ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Полицейские в Иркутской области пресекли деятельность крупной нарколаборатории, из помещения которой изъяты оборудование и более 11 кг синтетического наркотика. Задержаны два человека, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сотрудниками <...> пресечена деятельность по производству синтетических наркотиков. Злоумышленники организовали подпольную нарколабораторию в боксе одного из гаражных кооперативов города Иркутска. <...> Следователями главного следственного управления ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт наркотических средств в особо крупном размере"). Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

В ходе обыска помещения полицейские обнаружили и изъяли 15 стеклянных колб, около 20 канистр с прекурсорами, средства химической защиты, емкости с синтетическим наркотиком общей массой более 11 кг и специальное оборудование.

На месте преступления задержали одного из фигурантов - 30-летнего жителя Иркутска. Позднее следователи установили его 30-летнего соучастника.