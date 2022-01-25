В ДТП с автобусом под Нижним Тагилом погиб один человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. При столкновении легкового автомобиля с автобусом на дороге Нижний Тагил - Нижняя Салда в Свердловской области погиб один человек. Двое детей пострадали. Об этом сообщили во вторник в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб и травмы получили двое детей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, 33-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Mitsubishi по дороге Нижний Тагил - Нижняя Салда, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом ПАЗ-4234. В результате ДТП женщина погибла на месте. Вместе с ней в автомобиле находились два несовершеннолетних ребенка: 11-летний мальчик и семилетняя девочка.

"Женщина везла детей в школу. Дети находились на заднем сиденье автомобиля, девочка перевозилась в детском автокресле, мальчик был пристегнут ремнем безопасности. После ДТП дети госпитализированы, характер полученных травм уточняется. У мальчика диагностирован перелом руки", - уточнили в управлении.

В момент ДТП в автобусе, который принадлежит местному предприятию, помимо водителя, находились еще 25 пассажиров. Никто из них не пострадал.