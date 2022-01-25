В Калмыкии возбудили дело по факту незаконного удержания жителя Подмосковья

ЭЛИСТА, 25 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в Калмыкии уголовное дело по факту незаконного лишения свободы жителя Московской области, не связанного с его похищением, группой лиц с применением оружия. Подозреваемые, которые вымогали у мужчины имущество и 10 млн рублей, задержаны, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Элисты и других неустановленных лиц по п. "а", п. "г" ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия") и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и права на имущество под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере"). Подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе МВД России по республике, установлено, что двое жителей Элисты в течение нескольких дней путем угроз и применения физической силы требовали от жителя Московской области передачи недвижимого имущества и транспортного средства, а также 10 млн рублей. Потерпевший рассказал, что его избили и обстреляли ноги из пневматического оружия. В ходе обыска на месте происшествия полицейские обнаружили четыре пневматические пули.