ФСБ пресекла в Керчи деятельность межэтнической преступной группы, державшей игорный зал

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность межэтнической преступной группы, организовавшей игорный зал в Керчи, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что четверо жителей г. Керчи в целях извлечения личной прибыли организовали работу игорного зала с установлением игрового программного обеспечения. В ходе проведения оперативных мероприятий факт противоправной деятельности указанных лиц задокументирован сотрудниками УФСБ. Из игорного зала, располагавшегося в г. Керчи, изъяты и направлены для проведения экспертизы в ЭКЦ МВД по Республике Крым девять комплектов компьютерной техники", - сообщается в пресс-релизе.

Уточняется, что по результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.