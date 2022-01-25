В ДТП в Новгородской области погиб один человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 января. /ТАСС/. В ДТП в Чудовском районе Новгородской области погиб один человек и четверо пострадали. Двое из пострадавших - дети, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Новгородской области.

"ДТП произошло около 09:30 мск на 550-м км ФАД М-10 "Россия" в Чудовском районе. Водитель автомобиля Hover при попытке обогнать грузовой автомобиль не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Nivа, - сообщил собеседник агентства.

В автомобиле Chevrolet находились пять человек - водитель и четыре пассажира. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, водитель скончался на месте, одна женщина из числа пассажиров доставлена в больницу в тяжелом состоянии, еще одной пассажирке Chevrolet оказана помощь на месте. По уточненным данным, один ребенок госпитализирован, второму оказана помощь бригадой скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.