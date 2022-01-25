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В Астрахани мужчину госпитализировали после конфликта со стрельбой

Второго участника конфликта задержали

АСТРАХАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Во время конфликта между жителями Астрахани в общественном месте один из участников потасовки применил травматический пистолет. В результате происшествия один человек пострадал, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о конфликте между жителями Кировского района Астрахани с применением травматического пистолета. Установлено, что на улице Казанской в ходе бытового конфликта было произведено несколько выстрелов из травматического пистолета. В результате пострадал один из участников потасовки, он госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

Стрелявший участник конфликта скрылся с места происшествия, но был задержан по горячим следам, оружие изъято. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, участников и свидетелей конфликта, добавили в пресс-службе ведомства.

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