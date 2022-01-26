В школах и детских садах Чукотки эвакуировали детей из-за угроз о минировании

ТАСС, 26 января. Сообщение о минировании образовательных учреждений Чукотки в шести муниципалитетах поступило утром в среду, учащихся эвакуировали, сообщается на сайте регионального правительства.

"Экстренные проверки организованы в образовательных учреждениях шести муниципалитетов Чукотки. Для обеспечения безопасности учащихся оперативно принято решение об эвакуации. Анонимное сообщение об угрозе минирования зданий поступило сегодня утром, 26 января, в адрес учебных учреждений", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проверяют здания в Анадыре, Билибине, Певеке, поселках Эгвекиноте и Провидения. Уточняется, что в Анадыре массовую эвакуацию провели в школах, детских садах, а также в местном колледже и лицее. Занятия в школах отменены.