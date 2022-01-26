На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за волн до 10 метров

ТАСС, 26 января. Метеорологи предупредили об опасном волнении до десяти метров в акватории у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 27 января 2022 в акватории Тихого океана, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), прогнозируется опасное волнение моря высотой 8-10 метров, с распространением днем 27 января 2022 года в Берингово море", - говорится в сообщении.

Волны ожидаются у берегов в Карагинском и Олюторском районах. Явление сохранится до субботы. Населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет.

В районах возможны аварии и повреждения на судах с нефтеразливами. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.