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В ХМАО девять образовательных учреждений проверяют на возможное минирование

Детей в зданиях нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур в среду утром проверяют восемь школ и один лицей в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) на возможное минирование после сообщений на электронную почту. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Поступило сообщение о якобы минировании образовательных организаций в Нижневартовске. Проверяется восемь школ и один лицей", - сказал собеседник агентства.

В зданиях детей нет, поскольку с 25 января по 8 февраля все школы в Нижневартовске, согласно постановлению губернатора Югры Натальи Комаровой, переведены на дистанционное обучение для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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