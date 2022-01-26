В Хабаровском крае в районе мыса Юма пропали три человека

ХАБАРОВСК, 26 января. /ТАСС/. Вертолет со спасателями отправился в Ванинский район в Хабаровском крае, где у мыса Юма пропали три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"<...> Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел из краевого центра в Ванинский район для поисков трех человек. На борту воздушного судна - восемь спасателей с необходимым снаряжением и оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сотрудник полиции", - говорится в распространенном релизе.

Во вторник люди на резиновой лодке отправились по морю из поселка Ванино на мыс Юма Ванинского района. Высадившись на берег, они пошли в сторону рыболовного стана на реке Чумка. Поздно вечером граждане вышли на связь по спутниковому телефону и сообщили о том, что заблудились, после чего на связь не выходили.

Спасатели проведут авиаразведку местности, обследуют возможные места нахождения людей по пути от мыса Юма до реки Чумка. В районе Ванино ночью было около 20 градусов мороза, сейчас температура держится около минус 10 градусов.