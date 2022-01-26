Следователи возбудили дело о халатности после издевательств над детьми в селе на Алтае

БАРНАУЛ, 26 января. /ТАСС/. Следователи возбудили второе уголовное дело после издевательств над детьми в многодетной семье Шелаболихинского района в Алтайском крае, где ребенка выгоняли без одежды на мороз в воспитательных целях. Новое дело возбуждено по факту халатности органов системы профилактики, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В начале недели в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как на морозе без одежды и обуви стоит пятилетний мальчик. Позднее стало известно, что ребенка, воспитывавшегося в многодетной семье, выгоняли на улицу в воспитательных целях. В отношении его матери и ее сожителя было возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, должностные лица органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, достоверно располагая сведениями о социально опасном положении трех мальчиков из села Селезнево, не приняли в полном объеме профилактических мер, направленных на предотвращение фактов жесткого обращения. При этом им было известно о неоднократном причинении страданий путем систематического нанесения побоев детям со стороны матери и ее сожителя, однако действенных мер по изъятию мальчиков из семьи принято не было", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей в отношении многодетной матери и ее сожителя возбудили 24 января. Следователи установили факты систематического истязания и братьев мальчика - шести и полутора лет. Семья состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Мать детей и сожитель ранее привлекались к административной и уголовной ответственности.