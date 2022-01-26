В Приморье возбудили уголовные дела после продажи земель нацпарка "Бикин"

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Уголовные дела о халатности и превышении полномочий возбуждены в Приморье по факту продажи участков национального парка "Бикин" в отношении чиновников администрации Пожарского района и сотрудников Росреестра. Об этом на расширенном заседании коллегии прокуратуры Приморского края в среду сообщил прокурор региона Сергей Столяров.

В 2021 году прокуратура Пожарского района Приморья провела проверку соблюдения земельного законодательства и законодательства об особо охраняемых природных территориях. Проверка показала, что в нарушение положений действующего законодательства администрацией Пожарского района заключены договоры на приобретение лицом в собственность за плату земель, входящих в состав национального парка "Бикин". Прокуратура оспорила сделку в судебном порядке.

"Принятие комплексного реагирования способствовало возвращению особо охраняемых земель в собственность национального парка "Бикин", имеющего огромное значение для сохранения редких видов животных. А в отношении должностных лиц муниципального образования и сотрудников Росреестра возбуждены и расследуются уголовные дела", - сказал Столяров.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья, одно уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении пока неустановленных должностных лиц администрации Пожарского района. Еще одно дело по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность") возбуждено в отношении сотрудников Росреестра по Приморскому краю.

Ранее в пресс-службе нацпарка ТАСС сообщили, что в частную собственность по договорам купли-продажи были переданы два земельных участка общей площадью более 60 тыс. кв. м, которые ранее были включены в состав "Бикина". Участки находятся в верхнем течении реки Бикин в центре нацпарка.

Река Бикин, на которой находится одноименный нацпарк, является правым притоком Уссури. На ее берегах расположен последний в Приморье крупный лесной массив, которые не тронут промышленными рубками. Долина реки Бикин находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк создан здесь в 2015 году постановлением правительства России, его территория - одно из ключевых мест обитания амурского тигра. В число задач этой охраняемой территории федерального значения входит сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.