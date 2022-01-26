Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока на реальный Олегу Навальному 18 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы проведет заседание по вопросу замены условного срока заключения на реальный брату Алексея Навального Олегу Навальному 18 февраля. Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

"Рассмотрение ходатайства ФСИН о замене Олегу Навальному условного наказания на реальный срок лишения свободы назначено на 18 февраля на 14:00 мск", - сказали в суде.

Ранее представители ФСИН направили в суд ходатайство о замене Олегу Навальному условного срока на реальный в связи с тем, что он не исполняет должным образом ограничения, наложенные на него приговором суда по делу о нарушении санитарных норм.

Преображенский суд Москвы в прошлом году назначил Олегу Навальному год лишения свободы условно. По версии обвинения, он через соцсети призвал людей участвовать в акции в январе 2021 года, чем нарушил рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вину он не признал.