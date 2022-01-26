Тела двух рыбаков обнаружили у водоема под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 26 января. /ТАСС/. Проверка организована в Волгоградской области по факту обнаружения тел двух мужчин на льду акватории Цимлянского водохранилища. Об этом ТАСС сообщил руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

"В палатке, используемой для зимней рыбалки, обнаружены тела двух мужчин возрастом 23 и 24 года, которые прибыли в Котельниковский район на несколько дней из города Ростов-на-Дону для зимней рыбалки", - сказал он, добавив, что по данному факту следователями проводится проверка.

Сообщается, что признаков насильственной смерти судебным медиком не установлено, обстановка в палатке указывала на то, что их смерть наступила в результате отравления угарным газом.

"Рыбаки для обогрева палатки использовали переносной газовый баллон с подключением к нему самодельно оборудованной технической газовой горелки, на момент осмотра газовый баллон был пуст, а в помещении палатки отмечался резкий запах бытового газа", - сообщил Муджиков.

Для установления точной причины смерти рыбаков будет назначена судебно-медицинская экспертиза.