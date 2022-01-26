В Подмосковье ликвидировали подпольную нарколабораторию

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции ликвидировали в Подмосковье подпольную нарколабораторию, задержаны четыре человека. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Московской области задержаны четверо мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств", - сказала она.

По словам Волк, установлено, что трое граждан Украины в арендованном в Подмосковье доме оборудовали лабораторию для производства наркотиков, которые они сбывали бесконтактным способом в Московском регионе. Оперативники зафиксировали факт закладки наркотиков в лесу вблизи поселка Поварово. Некоторое время спустя к тайнику подошел молодой человек, полицейские задержали его в момент извлечения наркотиков. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Нижегородской области.

При личном досмотре у молодого человека был обнаружен полимерный сверток с веществом серого цвета, установлено, что оно является производным наркотического средства - около 700 граммов N-метилэфедрона (метамфепрамона).

"При обыске в подвале арендованного злоумышленниками дома сотрудниками полиции изъято почти два килограмма аналогичного вещества в трех свертках и трех колбах, а также прекурсоры, весы и записная книжка. Позднее в одном из гаражей в городском округе Истра оперативниками найдено еще около 30 кг наркотического средства, упакованного в свертки, и свыше 250 литров химикатов", - добавила представитель ведомства.

Возбуждены уголовные дела (ст. 228.1, 30 и 228.1 УК РФ). В настоящее время подозреваемые арестованы.