Суд в Крыму вынес приговор женщине за ложное сообщение о теракте

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Бахчисарайский районный суд приговорил местную жительницу к шести месяцам ограничения свободы за ложное сообщение о планируемом террористическом акте, которое она сделала в состоянии алкогольного опьянения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Вынесен приговор суда в отношении жительницы Бахчисарайского района, которая в марте 2021 года совершила заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. <…> Бахчисарайский районный суд Республики Крым признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Сотрудниками УФСБ установлено, что 17 марта прошлого года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с сожителем со своего мобильного телефона позвонила в дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району и сообщила ложную информацию о том, что ее знакомый является террористом и планирует совершить взрывы на территории города Симферополя.

"Своим заведомо ложным сообщением, совершенным из хулиганских побуждений, злоумышленница отвлекла силы правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь населению в экстренных ситуациях", - отметили в пресс-службе.