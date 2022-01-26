Блогера Ерохина арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями ПДД

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали блогера, который выложил в интернет видео заездов на машине с нарушениями правил дорожного движения в Москве. Как сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, он арестован на 11 суток.

"Личность блогера, который регулярно публикует видеоролики с записью правонарушений, была установлена полицейскими в ходе мониторинга социальных сетей. Автоинспекторы оперативно получили информацию о его передвижениях и передали ее экипажам дорожно-патрульной службы. В течение нескольких минут после этого автомобиль ВАЗ-2107 был остановлен, а находившийся за рулем молодой человек задержан", - сказала Волк.

По ее словам, установлено, что в прошлом году задержанный 21 раз привлекался к административной ответственности. В отношении блогера составлено семь административных материалов, в том числе за управление автомобилем без права управления, а также за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В настоящее время машина помещена на спецстоянку, государственные регистрационные знаки изъяты. "Постановлением мирового судьи судебного участка № 206 района Дорогомилово города Москвы нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток", - отметила представитель ведомства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о блогере Георгии Ерохине. Видео с нарушениями ПДД он выкладывал в Instagram, где у него более полумиллиона подписчиков.