Прокуратура начала проверку после избиения девочки возле школы в Самаре

САМАРА, 26 января. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по факту конфликта между школьниками, в ходе которого трое учащихся избили девочку возле школы №8 в Самаре, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данным местных СМИ, конфликт произошел 18 января. Три ученика затолкали второклассницу в сугроб и избили ее. У девочки диагностировали ушибы, медики оказали ей необходимую помощь

"Прокуратура проводит проверку после этого конфликта. Рассматривается вопрос о разъединении детей в разные школы или классы, но это происходит только с согласия родителей", - рассказала собеседница агентства.

В ГУ МВД по Самарской области также начали проверку после обращения девочки в лечебное учреждение. "Полиция устанавливает обстоятельства по обращению в медицинское учреждение несовершеннолетней 2013 года рождения", - сказали в пресс-службе, отметив, что родители девочки также направили заявление в полицию.