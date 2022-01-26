В СИЗО Магнитогорска нашли тело мужчины

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Тело мужчины найдено в следственном изоляторе в Магнитогорске. Факт происшествия подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

"Предварительная причина смерти обвиняемого, находившегося в следственном изоляторе, - суицид. К месту происшествия незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения, проведены реанимационные мероприятия. Положительного результата они не дали", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что следственные органы проводят доследственную проверку.