Присяжные оправдали мужчину, обвиняемого в убийстве композитора Печникова под Новгородом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный приговор в отношении жителя Новгородской области, обвиняемого в убийстве композитора Леонида Печникова в августе 2008 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области.

"Коллегия присяжных заседателей в части обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ - в том, что, по версии следствия, он в августе 2008 года на территории Демянского района в ходе конфликта задушил жителя г. Москвы, после чего вывез труп к болоту Невий мох, где утопил, единодушно вынесла оправдательный вердикт", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2008 году москвичка, представившись сотрудником ЖЭКа, вошла в доверие к пожилому мужчине, обманным путем получила от него доверенность и продала его квартиру на ул. Петровка в Москве. Затем женщина через своего знакомого, проживающего в Новгородской области, подыскала пустующий деревянный дом в деревне Заря Демянского района, чтобы перевезти Печникова на постоянное место жительства.

В это же время она договорилась со своим знакомым о том, что он отвезет Печникова в Демянский район. Самому же потерпевшему она сказала, что он едет выступать на свадьбе как аккордеонист. Вечером 18 августа 2008 года Печников, вернувшись с мероприятия и находясь в состоянии легкого алкогольного опьянения, сел в машину этого мужчины. Уже в Демянском районе он понял, что стал жертвой мошенников, у них вышел конфликт, в результате которого композитора избили и задушили. По данным пресс-службы регионального СК, труп Печникова был обнаружен в конце сентября 2008 года в болоте.

Пожилая мошенница давать показания об исчезновении Печникова отказалась, опасаясь мести со стороны подельников. В 2011 году судом в отношении нее вынесен обвинительный приговор - восемь лет лишения свободы. В 2010 году уголовное дело было передано в следственное управление по Новгородской области, но до июля 2020 года преступление оставалось нераскрытым. В это время знакомый обвиняемого решил дать показания по делу об убийстве композитора. Под давлением доказательств мошенница также дала показания по делу. В результате подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Мужчину обвиняли в том, что он избил и утопил композитора из-за квартиры, но свою вину он отрицал.

Леонид Печников был композитором, дирижером и музыкантом, сотрудничал с "Союзмультфильмом", написал музыку к новым выпускам мультфильма про попугая Кешу. Песни Печникова исполняли Иосиф Кобзон, Олег Анофриев, Алиса Фрейндлих, Владимир Трошин и другие артисты и коллективы.