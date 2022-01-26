Жителя Карачаево-Черкесии осудили пожизненно за убийство двух детей

ЧЕРКЕССК, 26 января. /ТАСС/. Житель аула Бесленей в Карачаево-Черкесии приговорен к пожизненному заключению за убийство двух детей, тела которых были обнаружены в притоке реки летом 2020 года. Об этом сообщили журналистам в среду в следственном управлении Следственного комитета РФ по республике.

"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по КЧР доказательства признаны судом и присяжными заседателями достаточными для постановления приговора в отношении жителя аула Бесленей. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), пунктами "а", "в", "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием")", - сообщили в управлении, отметив, что приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как добавили в пресс-службе, приговор в законную силу не вступил. Следствием и судом установлено, что днем 16 июня 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на берегу реки Большой Зеленчук вблизи аула Бесленей Хабезского района изнасиловал одиннадцатилетнюю девочку. В момент совершения преступления его увидел младший брат потерпевшей. Чтобы скрыть преступление мужчина утопил детей в реке.

В ходе расследования по уголовному делу следователем по генетике отработано более 1 тыс. человек - в основном жителей близлежащих сел, проведено более 15 очных ставок, назначены и проведены более 11 сложных генетических, судебно-медицинских, криминалистических экспертиз, допрошены в качестве свидетелей более 60 человек. Также был проведен эксперимент с применением датчика оценки радиоэлектронной обстановки. "Специалистом определялись служебные параметры действующих базовых станций операторов мобильной связи, что помогло следствию установить конкретные места, где находился подсудимый при совершении преступлений", - добавили в управлении.

О деле

Поиски шестилетнего мальчика и одиннадцатилетней девочки начались 16 июня 2020 года. Они ушли из дома, находящегося в 3 км от аула Бесленей, чтобы поиграть, и не вернулись. После исчезновения детей было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека").

Расследование обстоятельств исчезновения детей взято на контроль СК РФ. Ранее для оказания практической помощи в поиске детей председатель Следственного комитета поручил руководству Главного управления криминалистики центрального аппарата направить в регион следователей-криминалистов, имеющих опыт в расследовании подобных происшествий.

В поисках участвовали более 500 человек из числа сотрудников МЧС, СК, полиции, Росгвардии, волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Через три дня тела детей были найдены в притоке реки.