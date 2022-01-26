Арестованный за нападение на вдову Градского был водителем у иных фигурантов дела

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов, арестованный в среду Наро-Фоминским судом Московской области по подозрению в нападении на вдову певца Александра Градского, выполнял функции водителя у иных фигурантов этого дела. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Чевычалов.

"Он был водителем, подвез иных соучастников этого преступления до дома потерпевшей. В сам дом он не заходил", - рассказал адвокат. Ранее сообщалось, что Жабборов признал вину в содеянном в полном объеме и готов сотрудничать со следствием.

Вдова Александра Градского Марина Коташенко обратилась в полицию вечером 16 января. Она сообщила, что неизвестные злоумышленники спровоцировали ДТП с автомобилем, в котором она ехала. Затем к ней подсели трое неизвестных и, угрожая оружием, заставили вернуться домой, где забрали крупную сумму денег. Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ), оно находится на контроле подмосковной прокуратуры. Как сообщил источник ТАСС, злоумышленники похитили 100 млн рублей. По подозрению в причастности к этому преступлению был задержан Жабборов. Ранее он был судим за взятку.