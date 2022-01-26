В Москве произошло возгорание электробуса

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Возгорание электробуса произошло на Бибиревской улице в Москве в среду вечером. Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня около 21:30 на Бибиревской улице, в районе дома №20 произошло второе за все время эксплуатации электробусов с 2018 года возгорание. Машина марки "Камаз" находилась на отстойной площадке без пассажиров. В результате никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, очаг возгорания находился под кабиной водителя, человеческий фактор пока не исключается. Водитель обесточил электробус, почувствовав запах гари.

"Руководство Мосгортранса находится на месте и уже начало тщательное служебное расследование, причины происшествия будут установлены специальной комиссией и производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла ("Камаз"), - говорится в сообщении.