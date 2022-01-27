На Дальнем Востоке возбудили дело о контрабанде леса на сумму более 13 млн рублей

ТАСС, 27 января. Уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 13 млн рублей возбуждено на Дальнем Востоке, сообщила в четверг пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов через границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза выявила Дальневосточная транспортная прокуратура во время проверки исполнения требований таможенного законодательства.

"Материалы проверки прокуратура направила в таможенный орган для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения Дальневосточной электронной таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Установлено, что с июля по октябрь 2021 года на таможенный пост Дальневосточной электронной таможни коммерческая организация направила 18 деклараций для оформления вывоза за рубеж лесоматериалов стоимостью более 13 млн рублей. К декларациям прилагались документы с недостоверными сведениями о происхождении товара.