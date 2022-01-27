На поиски мужчины, пропавшего в Хабаровском крае, отправился вертолет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вертолет вылетел на поиски человека, пропавшего в Ванинском районе Хабаровского края, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Информация о произошедшем поступила 26 января: три человека на резиновой лодке отправились по морю из поселка Ванино на мыс Юма Ванинского района. Высадившись на берег, двое продолжили движение пешком в сторону рыболовецкого стана на реке Чумка, третий, 53-летний мужчина, отстал. Поздно вечером мужчины вышли на связь по спутниковому телефону и сообщили, что заблудились, после чего на связь не выходили. Днем в среду в Ванинский район вылетел вертолет со спасателями, удалось обнаружить двух рыбаков, судьба третьего мужчины неизвестна.

"27 января в 09:43 (02:43 мск) из аэропорта Советской Гавани вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел на продолжение поисков человека в Ванинском районе. С воздуха спасатели вместе с сотрудником полиции и одним из рыбаков будут проводить осмотр местности, также будет работать и наземная группировка по поиску в лесополосе", - говорится в сообщении.

27 января в Ванинском районе облачно, температура воздуха составляет 9-23 градуса мороза.