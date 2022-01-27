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Крупное ДТП произошло на скоростной магистрали в префектуре Тиба

Травмы получили 10 человек, отмечает телеканал NHK

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Крупное ДТП произошло в четверг на скоростной магистрали "Кэнъо" в соседней с Токио префектуре Тиба. Об этом сообщил телеканал NHK.

Согласно кадрам, показанным японским общественным телевидением с вертолета, на скоростной магистрали столкнулись по крайней мере 10 автомобилей, все они получили видимые повреждения. Отмечается, что по крайней мере 10 человек получили травмы. На месте работают спасатели, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В связи с ДТП движение по этому участку магистрали было полностью перекрыто.

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