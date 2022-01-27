Крупное ДТП произошло на скоростной магистрали в префектуре Тиба

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Крупное ДТП произошло в четверг на скоростной магистрали "Кэнъо" в соседней с Токио префектуре Тиба. Об этом сообщил телеканал NHK.
千葉県警察本部に入った連絡によりますと、27日午前8時すぎ、木更津市の圏央道の内回りで、車10台余りが関係する事故があったということです。https://t.co/1GT2b8e0hW#nhk_video pic.twitter.com/IqsR4B182w— NHKニュース (@nhk_news) January 27, 2022
Согласно кадрам, показанным японским общественным телевидением с вертолета, на скоростной магистрали столкнулись по крайней мере 10 автомобилей, все они получили видимые повреждения. Отмечается, что по крайней мере 10 человек получили травмы. На месте работают спасатели, полиция выясняет обстоятельства случившегося.
В связи с ДТП движение по этому участку магистрали было полностью перекрыто.