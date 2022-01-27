В селе в Красноярском крае без теплоснабжения остались около 1 тыс. человек

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Аварийное отключение теплоснабжения произошло в селе Лугавское Минусинского района на юге Красноярского края. Без теплоснабжения оказались около 1 тыс. человек, говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы района.

По данным синоптиков, сейчас в Лугавском минус 17 градусов. Днем потеплеет до минус 13, к ночи похолодает до минус 22.

"От теплоснабжения отключено пять двухэтажных домов (90 человек), 278 частных домов (846 человек)", - говорится в сообщении. В зону отключения попали все социальные объекты села: детский сад, школа, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

Причиной отключения стала авария на тепловых сетях. Место повреждения обнаружено, идет откачка воды. На ликвидации аварии работают 14 человек и четыре единицы техники. Всего в селе проживают около 1,4 тыс. человек.