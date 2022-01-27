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На МЦД-2 приостановили движение на центральном участке между "Курской" и "Дмитровской"

Пассажирам рекомендовали пользоваться пересадками

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Движение поездов временно приостановили по техническим причинам на центральном участке между станциями "Курской" и "Дмитровской" МЦД-2. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На D2 по техническим причинам приостановлено движение на центральном участке между "Курской" и "Дмитровской". Поезда следуют до Курского и Рижского вокзалов и отправляются в обратном направлении. Часть поездов на радиусах следуют с задержкой. МЖД принимает все меры для возобновления движения. Пожалуйста, следите за объявлениями", - говорится в сообщении.

Пассажирам также рекомендовали пользоваться пересадками на метро и МЦК.

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