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В пожаре в сельском доме в Забайкалье погибли три человека

По предварительной информации, мужчины умерли от отравления угарным газом

ЧИТА, 27 января. /ТАСС/. Трое мужчин погибли в результате пожара в жилом доме в селе Газимурский Завод в Забайкальском крае, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На момент прибытия первого подразделения в доме наблюдалось задымление. Во время разведки звеном газодымозащитной службы внутри здания было обнаружено возгорание на площади 2 кв. м и тела трех мужчин. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

В тушении огня задействовали девять человек и две единицы техники.

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