Троих жителей Новокузнецка осудили за хищение 311 млн рублей у немецкого концерна

КЕМЕРОВО, 27 января. /ТАСС/. Суд в Кузбассе приговорил жителей Новокузнецка к лишению свободы на сроки от трех до шести лет за хищение 311 млн рублей у концерна, производящего оборудование для угольной промышленности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области в четверг.

Сотрудники МВД установили, что преступную схему хищения денежных средств разработала гендиректор сибирского филиала концерна и вовлекла в нее сотрудника-финансиста и двоих руководителей местных компаний. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о филиале немецкого концерна Becker Mining Systems, который работает с добывающими предприятиями по всему миру.

"Под видом различного рода услуг гендиректор заключала с данными компаниями фиктивные договоры, в рамках которых перечислялись крупные суммы денежных средств. Кроме того, вместе с финансистом они неправомерно оформляли командировочные расходы и премии. По данной схеме похищено более 311 млн рублей. Более 125 млн рублей, похищенных у концерна, подельники легализовали путем различных финансовых операций, приобреталась иностранная валюта и недвижимость в разных городах России и за границей. В частности, была приобретена гостиница в Австрии", - говорится в сообщении регионального главка МВД.

В суде уголовное дело, материалы которого заняли более 350 томов, рассматривалось с 2017 года. За это время одна из обвиняемых, гендиректор сибирского филиала концерна, скончалась. Остальных фигурантов приговорили к реальным срокам лишения свободы. Бывший финансист проведет шесть лет в колонии общего режима, директор юридической компании - пять лет, еще один подельник осужден на три года лишения свободы. После оглашения приговора осужденных взяли под стражу. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании причиненного ущерба.