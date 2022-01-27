Пожар в здании гостиницы в Хабаровском крае ликвидировали

ТАСС, 27 января. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании гостиницы в селе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае. В результате пожара обрушились кровля и внутренние перегородки, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило ночью. На момент прибытия пожарных расчетов огнем была охвачена крыша двухэтажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями. Самостоятельно здание покинули 17 человек, пострадавших нет. Площадь пожара составила около 800 кв. м.

"В 13:57 (06:57 мск) 27 января 2022 года пожарные расчеты завершили разборку и проливку конструкций пострадавшего от огня здания гостиницы в селе имени Полины Осипенко. Дана полная ликвидация пожара. Здание полностью пострадало от огня, произошло обрушение кровли и внутренних перегородок", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались четыре единицы техники и 14 человек. На месте продолжают работать сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. Кроме опроса очевидцев, они осмотрят место пожара для определения очага, источника зажигания, а также установления причин возгорания и виновных.