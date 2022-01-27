Один человек умер после отравления газом на НЛМК в Липецке

ТАСС, 27 января. Три человека отравились газом во время осмотра трубопровода на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в Липецке, один из пострадавших умер. На предприятии создана комиссия для расследования инцидента, сообщила ТАСС в четверг представитель пресс-службы НЛМК.

"На территории НЛМК во время осмотра межцехового трубопровода пострадали три работника. Двое из них, получившие отравление газом, госпитализированы, компания регулярно получает информацию об их состоянии. Одного из работников спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, инцидент произошел 26 января, по предварительным данным, работники не использовали газозащитную аппаратуру, обязательную к применению при таких работах. "Создана комиссия для расследования инцидента. Мы искренне соболезнуем родным и близким нашего коллеги", - добавили в пресс-службе НЛМК.

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" - одна из крупнейших металлургических компаний России.