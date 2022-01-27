В курганской школе произошел пожар

ТАСС, 27 января. Пожар произошел в школе в Кетовском районе Курганской области, пострадавших нет. Занятия в школе отменены, сообщили в четверг в Telegram-канале правительства региона.

"По информации главного управления МЧС России по Курганской области 27 января в 07:31 (05:31) по местному времени поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании Введенской общеобразовательной школы №2 в Кетовском районе, п. Введенское, ул. Гоголя, 35, <…> пожар ликвидирован в 08:20 (06:20 мск) по местному времени. Площадь пожара составила 3 кв. м. По информации департамента образования и науки Курганской области, это произошло до начала учебного процесса, никто не пострадал. В связи со сложившейся ситуацией занятия в школе отменены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. В течение двух дней будет проведена проверка всей электропроводки.

Как сообщили в пресс-службе главка МЧС области, на момент прибытия первого подразделения было обнаружено плотное задымление на третьем этаже и горение книжной полки в учебном классе.

По данным властей, в настоящее время в школе работают сотрудники МЧС по выяснению обстоятельств происшествия. Директор департамента образования и науки Андрей Кочеров выехал на объект.